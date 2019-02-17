Санчес: Моурінью створював нездорову атмосферу в клубі

Вінгер Манчестер Юнайтед зізнався, що при Жозе Моуріньо в команді була нездорова атмосфера.

При це чилієць зазначив у своєму інтерв'ю для BBC.

"Моурінью - один з кращих тренерів в світі. Через те, як він тренує. Через те, як він підходить до вивчення відеоматеріалів. Але всередині колективу було відчуття, що ти спочатку знаходився в команді, а потім - ні. Іноді я не грав, потім - немає, потім знову грав. Як гравець, після такого ти втрачаєш впевненість. Після чого в команді з'явилася нездорова атмосфера ". - сказав Санчес.