Да Коста: Ми покажемо Шахтарю свій найкращий футбол

Гравці Айнрахта готові показати Шахтарю свій найкращий футбол.
Про це розповів захисник команди Данні да Коста.
"Навіть в підлітковому віці не грав так часто, як зараз. Радий, що зміг допомогти своїй команді. Ми повинні з позитивом дивитися вперед, адже грали проти кращих команд і часто були близькі до перемоги. Шкода, що сьогодні не вдалося зробити рахунок 2:0. У четвер ми будемо перебувати в гарному становищі. Будь-якій команді тут складно домогтися успіху, тому хочемо показати Шахтарю свій кращий футбол ", - цитує захисника офіційний сайт клубу.
Перший матч між Шахтарем і Айнтрахтом в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи завершився 2:2.
Матч-відповідь команди зіграють між собою у четвер, 21 лютого. Початок гри о 19:55.
Нагадаємо, Півзахисник Айнтрахта пропустить матч із Шахтарем.
Раніше повідомлялося, Бійка між між ультрас Металіста та Айнтрахта виявилася театральною постановою. ФОТО
Джерело - Офіційний сайт Антрахта.