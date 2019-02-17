Да Коста: Ми покажемо Шахтарю свій найкращий футбол

Гравці Айнрахта готові показати Шахтарю свій найкращий футбол.

Про це розповів захисник команди Данні да Коста.

"Навіть в підлітковому віці не грав так часто, як зараз. Радий, що зміг допомогти своїй команді. Ми повинні з позитивом дивитися вперед, адже грали проти кращих команд і часто були близькі до перемоги. Шкода, що сьогодні не вдалося зробити рахунок 2:0. У четвер ми будемо перебувати в гарному становищі. Будь-якій команді тут складно домогтися успіху, тому хочемо показати Шахтарю свій кращий футбол ", - цитує захисника офіційний сайт клубу.