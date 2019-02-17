Венгер: Перехід Ремзі в Ювентус має вийти цікавим

Легендарний француз вважає, що відхід Ремзі стане для Канонірів справжньою втратою.
Про це повідомив Арсен Венгер у своему інтерв'ю Sky Sports.
"Це буде втратою для Арсеналу. Повинен сказати, що для Ремзі перехід у Ювентус має вийти цікавим. Ремзі - це гравець, який відмінно підключається до атак. Його головна якість в тому, що він може утримувати м'яч і робить цікаві забігання з глибини ". - сказав Венгер
Ремсі протягом 10 років виступав під керівництвом Венгера, двічі виграючи Кубок країни.
Нагадаємо, Арсенал виплатив майже 20 мільйонів євро Венгеру.
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Джерело - Sky Sports.