Президент Зірки: Усі наші футболісти мають статус вільних агентів

Кропивницька Зірка стала об'єктом брудної гри політиків.

Про це розповів президент клубу Максим Березкін.

"Для мене футбол – це не просто захоплення, це велика частина мого життя. Я неодноразово казав, що Зірка для мене як сім’я, адже це команда мого рідного міста, за яку я вболівав з дитинства. Ми разом пережили багато злетів і падінь.

Але, на жаль, футбол у нашій країні вже давно перетворився з улюбленої гри мільйонів на брудну гру політиків. Ні для кого не секрет, що вже кілька років на мене та мою родину чиниться значний тиск з боку НАБУ та правоохоронців. Чисельні суди, затягування процесів та арешти рахунків призвели до одного з найважчих рішень у моєму житті.

Наразі усі футболісти Зірки мають статус вільних агентів. Щодо юнацьких команд ФК Зірка, то вони і надалі продовжують грати у Вищій лізі чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги", – написав Березкін у своєму Facebook.