Уболівальниці команди АПЛ на три роки заборонили відвідувати матчі

Уболівальниця Вулвергемптона отримала трирічну заборону на відвідування домашніх матчів команди за кидок пирогом у фаната суперника

Про це повідомляє isport.ua.

Інцидент стався 29 січня на матчі 24-го туру АПЛ між Вулвергемптоном і Вест Гемом (3:0). У якийсь момент вболівальницю "вовків" Жозефін Джонсон так захлиснули емоції, що вона кинула пирогом в голову фаната "молотобійців".

Також вболівальниця була оштрафована на 300 фунтів. Ще 165 фунтів їй довелося заплатити за судові витрати та відшкодування моральної шкоди потерпілому фанату.

Нагадаємо, в Києві відбулася сутичка активних уболівальників Айнтрахта та Динамо.

Тим часом Вест Гем покарає власних уболівальників за образи Салаха.

Джерело - isport.ua.