Ребров: Поразка не змінила нічого в турнірній таблиці

У стартовому матчі 21-го туру чемпіонату Угорщини Ференцварош Сергія Реброва, на виїзді поступився Дебрецену - 1:2.

Після гри український наставник прокоментував невдачу в поєдинку.

"Ми заслуговували більшого. На жаль, ситуація була схожою з останніми іграми: беремо ініціативу, а потім випускаємо її і віддаємо перевагу супернику. У нас були можливості, але ми не змогли перемогти. Поразка не змінила нічого в турнірній таблиці, ми як і раніше нагорі.

Ми повинні продовжувати працювати після того, як проаналізуємо цей матч. Природно, фанати незадоволені, вони очікують від нас більшого, але я теж чекаю від своєї команди більшого і прошу наших уболівальників підтримувати нас і ми разом будемо щасливі", - заявив Ребров.