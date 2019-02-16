Журналіст: Вератті курить, п'є і розважається практично кожен день

Вератті показує достойний футбол, не дивлячись на спосіб життя.
Про це розповів французький оглядач Жюльєн Лорен в ефірі радіо BBC 5 Live.
"Для мене Верратті був кращим гравцем ПСЖ у матчі з Манчестер Юнайтед, тому що не був у формі, не був готовий на 100%. За останній місяць він провів всього одну гру.
Минулого тижня він тусил до шостої ранку на дні народження Неймара. Він курить, п'є і розважається практично кожен день.
Коли він видає таку гру, як на Олд Траффорд, це просто разюче, на мій погляд", - сказав Лорен.
Нагадаємо, що ПСЖ переміг МЮ в Лізі чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що УЄФА може дискваліфікувати гравця ПСЖ з Ліги чемпіонів.
Джерело - BBC 5 Live.