Журналіст: Вератті курить, п'є і розважається практично кожен день

Вератті показує достойний футбол, не дивлячись на спосіб життя.

Про це розповів французький оглядач Жюльєн Лорен в ефірі радіо BBC 5 Live.

"Для мене Верратті був кращим гравцем ПСЖ у матчі з Манчестер Юнайтед, тому що не був у формі, не був готовий на 100%. За останній місяць він провів всього одну гру.

Минулого тижня він тусил до шостої ранку на дні народження Неймара. Він курить, п'є і розважається практично кожен день.

Коли він видає таку гру, як на Олд Траффорд, це просто разюче, на мій погляд", - сказав Лорен.

Нагадаємо, що ПСЖ переміг МЮ в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може дискваліфікувати гравця ПСЖ з Ліги чемпіонів.

Джерело - BBC 5 Live.