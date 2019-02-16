Барклі та Кальєхон у збірній тижня Ліги Європи. ФОТО

УЄФА опублікував символічну збірну першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У символічну збірну потрапили: Денні Вукович (Генк), Сесар Аспілікуета (Челсі), Лудек Перница (Вікторія Пльзень), Крістіан Луіндама (Галатасарай), Владімір Цоуфал (Славія), Дієго Лаінес Лейва (Бетіс), Рос Барклі (Челсі), Джованні Ло Чельсо (Бетіс), Педраса Альфонсо (Вільяреал), Рубен Собріно (Валенсія), Хосе Марія Кальєхон (Наполі).

Нагадаємо, найкращим гравцем першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи був визнаний вінгер Наполі Хосе Марія Кальєхон.

Степаненко став найгіршим серед усіх футболістів, які грали у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.