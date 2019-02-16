ПФЛ представила офіційний м'яч Першої та Другої ліг

ПФЛ представила офіційний м'яч, яким клуби, що виступають в Першій і Другій лігах гратимуть з сезону 2019/20.

Про це повідомляє сайт організації.

Офіційним м'ячем змагань буде продукт компанії Select.

М'яч виконаний в біло-зелених кольорах і містить на собі логотип ПФЛ і буде використовуватися мінімум три сезони (2019/20, 20/21 і 21/22).

Нагадаємо, Павелко обраний членом Виконкому УЄФА, в той час як Григорій Суркіс покинув посаду віце-президента організації.

Раніше, Павелко розповів коли в Україні почне використовуватися VAR. Також, Бєланову знайдуть посаду в ФФУ.

Джерело - ПФЛ.