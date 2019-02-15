Суркіс: Капелло та Ліппі не захотіли очолювати Динамо

Очолити київське Динамо міг французький фахівець Жерар Ульє.

Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"Я робив багато спроб. І з Капелло розмовляв, і з Ліппі, і з багатьма іншими тренерами, але ніхто не хотів йти в цей проект до кінця. Були можливості запропонувати будь-які гроші.

Ульє вже приїхав на підписання контракту і сидів в клубі, але в останній момент подзвонили з клініки. У нього були проблеми з серцем. І його дружина наполягла, щоб він повернувся до Франції. Після цього він не повернувся",- сказав Суркіс.