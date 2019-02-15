Грозний: Упевнений, що Динамо та Шахтар вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи

Динамо та Шахтар вийдуть у наступний раунд розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Так вважає заслужений тренер України В'ячеслав Грозний.

"Обидва матчі завершилися внічию 2:2 і я вважаю, що цей результат, попри те, що гірники грали в Харкові, можна вважати прийнятним як для Динамо, так і для Шахтаря. До честі наших клубів, які два місяці тільки тренувалися і грали товариські матчі, в той час як Олімпіакос і Айнтрахт зараз на ходу у своїх чемпіонатах, Динамо і Шахтар показали цілком змістовний і зрілий футбол, хоча готуватися їм було вкрай важко без серйозної ігрової практики. Проте, я впевнений, що через тиждень і Динамо, і Шахтар вирішать завдання виходу в наступний раунд",- сказав Грозний.