Бельгія відірвалася від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Завершилися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Динамо вирвало нічию у Греції з Олімпіакосом, а Шахтар у Харкові в меншості здобув нічию з Айнтрахтом.

Таким чином, Україна додала собі 0,4 бала в скарбничку таблиці коефіцієнтів. Головний конкурент - Бельгія, за цей тиждень заробила 0,6 бала та збільшила відрив.

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Нині в активі України в таблиці коефіцієнтів УЄФА 5,2 бала (набрані очки ділимо на п'ять клубів) і тільки 17-й результат серед країн Європи цього сезону.

Цього сезону клуби набирали очки наступним чином:

Динамо - 11 очок;

Шахтар - 10 очок (4 - бонус за участь на груповому етапі Ліги чемпіонів);

Ворскла - 2 очка;

Маріуполь - 1,5 очка;

Зоря - 1,5 очка.

Нинішній сезон Україна почала на восьмій позиції. Сьома-дев'ята позиції майже рівнозначні, оскільки дають рівну кількість учасників в єврокубках.

Нагадаємо, фанати Динамо отримали ножові поранення під час сутичок у Греції.

Джерело - Чемпіон.