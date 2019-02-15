Бутко: Пощастило що суперник не реалізував свої моменти

Фізичний стан Шахтаря був на хорошому рівні у матчі з Айнтрахтом.

Так вважає захисник гірників Богдан Бутко.

"2:2 - результат непоганий, враховуючи, що з одинадцятої хвилини ми були в меншості. Але грали за команду і за вболівальників, билися до кінця. Після видалення намагалися вже більше від оборони діяти, не бігти стрімголов. Можливо, десь пощастило, суперник не реалізував свої моменти, ну а ми вичавлювали максимум з власних шансів.

Щодо фізичного стану, то підготувалися добре і почувалися досить непогано. У матчі-відповіді доведеться важко, але ми гратимемо на позитивний результат — на перемогу", - зазначив Бутко.