Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Мій профіль

Кубок світу. Чоловіча спринтерська гонка в Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

Сьогодні 20:05 3029
Світоліна у фантастичному матчі поступилася Халеп на Qatar Open
Сьогодні 17:47 856
NBA All-Star 2019. Анонс та розклад подій вікенду
Сьогодні 16:05 246
Українка вперше здобула золото в США. ВІДЕО
Сьогодні 15:15 529
Бельгія відірвалася від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:49 1350
Ліга Європи: результати перших матчів 1/16 фіналу. ВІДЕО
Сьогодні 11:22 5308
Калініна пройшла у фінал кваліфікації на турнірі в Дубаї
Сьогодні 10:06 901
Підручний, Тищенко та Лесюк виступлять у спринті в Солт-Лейк-Сіті
Сьогодні 09:08 750
Фанати Динамо отримали ножові поранення під час сутичок у Греції. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 07:59 2709
Шахтар та Айнтрахт розписали бойову нічию
Вчора 23:57 5141
Навколо спорту
Блоги
Мейвезер весь у золоті станцював на купі доларів. ВІДЕО
Мейвезер весь у золоті станцював на купі доларів. ВІДЕО Максим Буйдин
12.02.2019 19:06 1553
Ломаченко на тижні моди у Нью-Йорку зустрівся з легендарними селебрітіс. ФОТО
Ломаченко на тижні моди у Нью-Йорку зустрівся з легендарними селебрітіс. ФОТО Максим Буйдин
12.02.2019 18:10 2433
Юні футболісти Динамо познущалися над відомими журналістами. ВІДЕО
Юні футболісти Динамо познущалися над відомими журналістами. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 17:11 1454
Дебют Сульшера в Лізі чемпіонів. Фото відкритого тренування Манчестер Юнайтед перед ПСЖ
Дебют Сульшера в Лізі чемпіонів. Фото відкритого тренування Манчестер Юнайтед перед ПСЖ Максим Буйдин
12.02.2019 15:38 806
Ястремська у вогні: феноменальний удар українки. ВІДЕО
Ястремська у вогні: феноменальний удар українки. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 13:43 1805
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:25 Футбол Колишній клуб Мілевського підписав захисника Зорі 22
20:06 Футбол Суркіс: Капелло та Ліппі не захотіли очолювати Динамо 412
20:05 Біатлон Кубок світу. Чоловіча спринтерська гонка в Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція 3029
20:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 226061
19:47 Блог Прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю. ВІДЕО 383
19:42 Футбол Визначили найкращого футболіста тижня ЛІги Європи 354
19:29 Баскетбол All-Star Weekend: онлайн-трансляція матчу висхідних зірок НБА 546
19:04 Теніс Програш Світоліної у півфіналі на турнірі в Катарі. ВІДЕО 525
19:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 110530 1
18:47 Футбол Суркіс: Мілевський судився з Динамо 513
18:46 Блог Ультрас Динамо Загреб на матчі Ліги Європи вивісили український прапор. ФОТО 754
18:30 Футбол Бразильський клуб хоче залишити півзахисника Динамо 581
18:29 Блог Путіна травмували на татамі. ВІДЕО. ФОТО 558
18:12 Баскетбол Орландо познущався з команди Майкла Джордона. Результати та найкращі моменти матчів НБА. ВІДЕО 295
17:47 Теніс Світоліна у фантастичному матчі поступилася Халеп на Qatar Open 856
17:34 Блог Валентинів день з Берінчиком: діти в захваті. ВІДЕО 559
17:30 Футбол Колишній тренер Дніпра очолив юнацьку збірну України 526
17:12 Футбол Грозний: Упевнений, що Динамо та Шахтар вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи 427
16:49 Футбол Захисник Тоттенгема став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів 343
16:25 Футбол Російського новачка, Чорноморець оформив за молдавським паспортом 467
16:05 Блог NBA All-Star 2019. Анонс та розклад подій вікенду 246
15:57 Баскетбол Джеймс хоче купити клуб НБА 471
15:56 Хокей Легенди спорту показали майстер-клас київським дітлахам. ВІДЕО 314
15:46 Навколо спорту Голкіпер Шахтаря вчетверте став батьком. ФОТО 356
15:38 Теніс Мессі — один з інвесторів оновленого Кубока Девіса 902

Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 19:00 110530 1
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

 Актуально: Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта під іншим кутом

Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

  Читайте також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

 Читайте також: Ліга Європи: результати перших матчів 1/16 фіналу

Нагадаємо, Шахтар та Айнтрахт розписали бойову нічию 

Джерело - champion.com.ua.

Коментарі ()