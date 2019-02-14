Екс-тренер Динамо хоче продовжити кар'єру в Росії

Колишній тренер київського Динамо, Рубіна і Спартака Рауль Ріанчо збирається повернутися в Росію.

Про це розповів сам спеціаліст.

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"У мене були пропозиції від двох команд іспанської Сегунди, але я вирішив відпочити до травня, побути поруч з мамою. Тренерську діяльність сподіваюся відновити вже в новому сезоні. У пріоритеті - повернення в Росію. Мені здається, я вмію знаходити підхід до російських гравців, вибудовувати з ними правильні відносини та сприяти реалізації їх найкращих якостей ", - сказав Ріанчо.