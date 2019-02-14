Шахтар - Айнтрахт: гірники зіграють в традиційних кольорах. ФОТО

Сьогодні, 14 лютого, в Харкові відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар прийматиме німецький Айнтрахт. Команди визначилися із формою.
Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.
Відбулася нарада, на якій була визначена форма суперників. "Гірники" вийдуть на поле у своїх традиційних помаранчево-чорних кольорах, а гості зіграють у білому комплекті форми.
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⚒️ "Шахтар" 🆚 "Айнтрахт" 🦅 pic.twitter.com/YBoDsAsqMP— ФК "Шахтар" Донецьк (@FCShakhtar_ua) 14 лютого 2019 р.
Нагадаємо, матч Шахтар - Айнтрахт розпочнеться о 20.00. Обслуговувати цей поєдинок буде бригада арбітрів з Англії.
Джерело - Чемпіон.