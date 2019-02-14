Шахтар - Айнтрахт: гірники зіграють в традиційних кольорах. ФОТО

Сьогодні, 14 лютого, в Харкові відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар прийматиме німецький Айнтрахт. Команди визначилися із формою.

Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Відбулася нарада, на якій була визначена форма суперників. "Гірники" вийдуть на поле у своїх традиційних помаранчево-чорних кольорах, а гості зіграють у білому комплекті форми.

Читайте також: Шахтар — Айнтрахт: анонс і прогноз матчу

Нагадаємо, матч Шахтар - Айнтрахт розпочнеться о 20.00. Обслуговувати цей поєдинок буде бригада арбітрів з Англії.

Джерело - Чемпіон.