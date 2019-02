Передача Модрича - найкращий момент дня Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Мадридський Реал у рамках виїзного поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграв амстердамський Аякс з рахунком 1:2, а Тоттенгем розгромно виграв у дортмундської Боруссії.

Прес-служба УЄФА вирішила обрати найкращий момент ігрового дня. Цим епізодом виявилася передача гравця "вершкових" і збірної Хорватії з футболу Луки Модрича, виконана в другому таймі.

⚡️ Skill of the day! ⚡️



The awareness. The execution. @lukamodric10 🥰#UCL @MastercardUK pic.twitter.com/WuV0y7PlwM