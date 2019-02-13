Тоттенгем - Боруссія Д: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд на перший поєдинок стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським Тоттенгемом і дортмундською Боруссією.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенгем - Боруссія Д розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Телетрансляція доступна на телеканалі Футбол 1.

Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

13 лютого

Тоттенгем - Боруссія Д

Тоттенгем: Льоріс, Орьє, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Фойт, Уінкс, Сіссоко, Еріксен, Лукас, Сон Хин Мін.

Боруссія Д: Бюркі, Хакімі, Топрак, Загаду, Діалло, Вітсель, Ділейні, Санчо, Дауд, Пулішич, Гьотце.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Д втратила ключових гравців перед матчем Ліги чемпіонів.

Також Тоттенгем хоче безкоштовно підписати форварда Ліверпуля.

Джерело - Чемпіон.