Тоттенгем - Боруссія Д: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд на перший поєдинок стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським Тоттенгемом і дортмундською Боруссією.
Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенгем - Боруссія Д розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Телетрансляція доступна на телеканалі Футбол 1.
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Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
13 лютого
Тоттенгем - Боруссія Д
Тоттенгем: Льоріс, Орьє, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Фойт, Уінкс, Сіссоко, Еріксен, Лукас, Сон Хин Мін.
Боруссія Д: Бюркі, Хакімі, Топрак, Загаду, Діалло, Вітсель, Ділейні, Санчо, Дауд, Пулішич, Гьотце.
Раніше повідомлялося, що Боруссія Д втратила ключових гравців перед матчем Ліги чемпіонів.
Також Тоттенгем хоче безкоштовно підписати форварда Ліверпуля.
Джерело - Чемпіон.