УЄФА відкрив дисциплінарну справу по матчу Фенербахче - Зеніт

УЄФА відкрив дисциплінарну справу за підсумками матчу першого раунду 1/16 фіналу Ліги Європи Фенербахче - Зеніт.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, зустріч команд відбулася вчора, 12 лютого, на стадіоні в Стамбулі й завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

Вболівальники турецької команди можуть бути покарані за блокування проходів на стадіоні. Фанати петербурзького Зеніту звинувачуються у використанні піротехніки під час матчу, а також в киданні різних предметів на поле. УЄФА розгляне справу 28 лютого.

Нагадаємо, раніше Ракицький дебютував за Зеніт. Пітерський клуб програв Фенербахче.

Джерело - footboom.