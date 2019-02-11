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В Англії гравець втратив свідомість на лаві для запасних

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В Англії гравець втратив свідомість на лаві для запасних

18-річний футболіст Лідса Джек Кларк втратив свідомість на лаві запасних під час матчу Чемпіоншипа, другої за силою англійської ліги, проти Мідлсбро.

Про це повідомляє Sky Sports.

Кларк почав матч в основному складі, але був замінений у перерві. Ближче до кінця матчу йому стало погано, і він втратив свідомість. Медики, що знаходилися неподалік, надали йому першу медичну допомогу. Незабаром футболіст був госпіталізований.

"Ми знаємо, що йому стало погано. Ми поки не розуміємо причин події, але Кларку стало краще, коли його на ношах винесли в роздягальню. Після цього його відвезли в лікарню", – розповіла головний тренер Лідса Марсело Б'єлса.

Вже після фінального свистка стало відомо, що Кларк прийшов до тями, і його здоров'ю нічого не загрожує. Проте, найближчим часом футболіст проведе в лікарні. Лідс на своєму офіційному сайті подякував медичній службі двох клубів за оперативні дії.

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Джерело - Чемпіон.

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