Фернандіньо готовий повернутися у збірну Бразилії

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандіньо готовий повернутися до складу збірної Бразилії.

Про це повідомляється на порталі globo.com.

"У мене була розмова з головний тренер збірної Бразилії, ми обговорили мою ситуацію і зрозуміли один одного. Я сказав йому, що якщо знадоблюся збірній, то він може мене знову викликати", - цитує Фернандіньо Globo.com.