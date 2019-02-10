Фернандіньо готовий повернутися у збірну Бразилії

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандіньо готовий повернутися до складу збірної Бразилії.
Про це повідомляється на порталі globo.com.
"У мене була розмова з головний тренер збірної Бразилії, ми обговорили мою ситуацію і зрозуміли один одного. Я сказав йому, що якщо знадоблюся збірній, то він може мене знову викликати", - цитує Фернандіньо Globo.com.
Останній матч за збірну Бразилії Фернандіньо провів в 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Бельгії (1:2). Тоді гравець Ман Сіті відзначився автоголом.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті шукає заміну Фернандінью.
Раніше повідомлялося,що Колишній півзахисник Шахтаря відмовився грати за збірну Бразилії.
Джерело - globo.com.