Мессі показав фантастичний трюк на зйомках реклами. ВІДЕО

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі опублікував бекстейдж зі зйомок рекламного ролика Pepsi.
На відео Мессі поставив пляшку на м'яч, після чого акуратно пробив по ньому так, що пляшка піднялася в повітря, зробила подвійне сальто і встала акурато на дно. До того ж сам м'яч влучив у кільце на підставці.
"Залишаю відео зі зйомок, які я зробив зі своїми друзями Pepsi. Є набагато більше", - написав Мессі під роликом.
Нагадаємо, Мессі мріє про повернення Неймара.
Також, Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців ТОП-5 чемпіонатів.
Джерело - Чемпіон.