Палкін: Додо в Португалії грає майже всі ігри, він покахує хороший футбол

Захисник Шахтаря Додо, який виступає на правах оренди за Віторію Гімараєш, ормує повноцінну ігрову практику та показує хороший футбол.
Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.
"Додо - молодий футболіст, йому потрібно грати. Ми впевнені, що він повернеться до нас, але сьогодні для нього головне - ігрова практика. У Португалії він грає практично всі ігри, грає з сильними суперниками, показує хороший футбол.
В кінці сезону ми будемо сідати і приймати рішення по його долі. Це було придбання на майбутнє, він дуже молодий. Але ми впевнені в тому, що він до нас повернеться. Питання в тому, щоб не зменшувати темп.
Додо ми будемо підводити поступово", - сказав Палкін Футбол News.
У поточному сезоні Додо зіграв за Віторію Гімараєш 711 хвилин у всіх турнірах. На рахунку футболіста 5 матчів у чемпіонаті Португалії, 3 в Кубку.
Нагадаємо, що Шахтар не може підписати контраки з Ордецем.
Раніше до основної команди Шахтаря приєднався 19-річний захисник.
Джерело - Футбол NEWS.