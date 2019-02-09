Тренер Карпат: Кардинальних змін у тактиці чекати не слід

З приходом нового головного тренера особливих змін тактика львівських Карпат не зазнає.

Це підтвердив наставник клубу Фабрі Гонсалес.

"У кожного тренера є улюблена модель гри. Я не виняток. Однак тут дуже багато що залежить не тільки від мого бажання, але і від підбору виконавців, чи готові вони до цієї схеми. Тому в Карпатах якихось кардинальних змін в тактиці чекати не слід.

Поки йде процес адаптації тренера і гравців, чи можуть вони впроваджувати на практиці те, над чим раніше не працювали? І потрібен час, щоб від цього взаєморозуміння отримувати дивіденди", - наводить слова Гонсалеса.