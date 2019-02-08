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Гусєв про пенальті Мілевського: Смолов спробував - тепер вигнанець в Росії

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Гусєв про пенальті Мілевського: Смолов спробував - тепер вигнанець в Росії

Не забитий гол Артема Мілевського в серії пенальті в матчі проти Швейцарії на ЧС-2006 міг би перекреслити все.

Про це сказав екс-гравець збірної України Олег Гусєв.

"Мілевський приїхав з молодіжного чемпіонату Європи. Йшов бити, і йому всі говорили: "Тільки не як на Європі. Тільки не як на Європі ". Що у нього відбувалося в голові. Не знаю.

Ну ось Смолов спробував так само - тепер вигнанець в Росії. Зараз всі згадують гол Мілевського, а промах міг перекреслити все ", - сказав Гусєв.

Нагадаємо, Мілевський повернувся в Динамо у січні цього року. 

Також агент Мілевського натякнув, що перехід в Динамо - останній у кар'єрі Мілевського.

Джерело - Чемпіон.

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