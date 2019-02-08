Магазин одягу звинуватили у сексизмі через екіпірування збірної Шотландії. ФОТО

Мій профіль

Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма

Сьогодні 13:04 166
Костюк знищила естонку за 52 хвилини
Сьогодні 12:14 349
Гвоздик проведе добровільний захист титулу проти Енгумбу 30 березня
Сьогодні 10:05 618
Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці
Вчора 22:57 904
Підручний пропустить індивідуальну гонку в Кенморі
Вчора 20:15 769
Ракицький не співає гімн, бо не хоче, — Мармазов
Вчора 18:19 3196
Ярмоленко більше не зіграє в цьому сезоні
Вчора 17:30 2056
Україна переграла Болгарію на Кубкові федерації
Вчора 16:27 1712 1
Кубок федерації: Козлова програла Томовій
Вчора 16:14 695 1
Збірна України опустилась на 30-ту сходинку в рейтингу FIFA
Вчора 13:10 941
Навколо спорту
Блоги
Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно?
Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно? Максим Буйдин
Сьогодні 11:04 2373 2
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 09:51 1599
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів Максим Буйдин
Сьогодні 09:31 1806
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
Вчора 11:04 938
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня Валерій Ручка
06.02.2019 20:30 4260
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 19:24 1500
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 18:46 2277
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 16:39 851
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 14:22 958
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 14:05 1021
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України Андрій Твердохліб
06.02.2019 11:06 976
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО Максим Буйдин
05.02.2019 20:13 1828
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду Максим Буйдин
05.02.2019 19:59 928
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди Максим Буйдин
05.02.2019 17:50 832
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.02.2019 17:31 1172
Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО
Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО Максим Буйдин
05.02.2019 17:12 1003
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО Валерій Ручка
04.02.2019 20:07 1179
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО Максим Буйдин
04.02.2019 19:41 1349
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+)
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+) Максим Буйдин
04.02.2019 19:01 2156
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО Валерій Ручка
04.02.2019 18:52 2943
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:25 Бокс Ломаченко і Лопес можуть провести бій вже у 2020 році 23
13:04 Теніс Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма 166
13:01 Футбол Магазин одягу звинуватили у сексизмі через екіпірування збірної Шотландії. ФОТО 837
12:51 Футбол ПСЖ зацікавлений в послугах Канте 1128
12:14 Теніс Костюк знищила естонку за 52 хвилини 349
12:05 Футбол Динамо — Мальме: пряма трансляція 876
11:51 Футбол Лідер Ворскли стане гравцем Олександрії 1393
11:31 Біатлон Дериземля: Росія - агресор, нехай в біатлоні живе сама 2109 1
11:21 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 101692
11:19 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 214492
11:04 Блог Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно? 2373 2
10:56 Теніс Костюк - Орав: онлайн-трансляція матчу Кубка Федерації 1740
10:36 Футбол Шахтар залишив 19-річного захисника в першій команді 1182
10:25 Футбол Іспанський клуб офіційно представив захисника Динамо 3681
10:05 Бокс Гвоздик проведе добровільний захист титулу проти Енгумбу 30 березня 618
09:51 Блог Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО 1599
09:45 Біатлон Бо: Не планував вигравати гонку, задумав пробігти її як тренування 913
09:31 Блог Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів 1806
09:05 Футбол Президент Барселони розкрив таємницю, щодо продажу одного з лідерів 1635
08:45 Баскетбол Атланта програла Торонто, Лень набрав 4 очки. Результати матчів НБА 910
08:29 Біатлон Екгофф тріумфувала в індивідуалці, найсильнішою серед українок стала Бондар 1479
08:13 Футбол Новачок Кардіффа загинув під час падіння літака. Тіло форварда дістали з Ла-Маншу 1230
04:01 Баскетбол Бостон - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 2135
7 Лютого 2019
23:45 Біатлон Кубок світу. Жіноча індивідуальна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція 2958
23:37 Біатлон Лесюк став першим дебютантом в чоловічої збірної на Кубку світу з 2015 року 1193

Магазин одягу звинуватили у сексизмі через екіпірування збірної Шотландії. ФОТО

Сьогодні 13:01 837 0
Магазин одягу звинуватили у сексизмі через екіпірування збірної Шотландії. ФОТО

Виробник екіпіровки JD Sports піддався критиці за рекламу форми збірної Шотландії, технічним спонсором якої є Adidas.

Увагу на це звернув британець Саймон Кемп. Він хотів придбати ігрову футболку своїм дітям, і звернув увагу на те, що реклама дитячої, чоловічої та жіночої форми на сайті реселлера відрізняється.

Якщо моделі дитячої та чоловічої форми відображені в нейтральній позі, то модель жіночої форми сидить на широко розставлених колінах і одягнена в рвані джинси.

Кемп звинуватив JD Sports в сексизмі, а також зазначив, що на сайті компанії, згідно з позначеннями, можна купити форму тільки для "хлопчиків", але не для "дітей".

Після того, як уболівальник зазначив цей факт, Футбольна асоціація Шотландії зажадала від JD змінити фотографію. Екіпірувальник зробив це і приніс свої вибачення "всім, кого це могло образити".

Пізніше представник JD пояснив, що компанія всього лише тестувала інший образ реклами, і видалила її на перше прохання покупця і FA.

Нагадаємо, що в Іспанії легендарний гравець Бетіса оформив сухий лист.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()