Магазин одягу звинуватили у сексизмі через екіпірування збірної Шотландії. ФОТО

Виробник екіпіровки JD Sports піддався критиці за рекламу форми збірної Шотландії, технічним спонсором якої є Adidas.

Увагу на це звернув британець Саймон Кемп. Він хотів придбати ігрову футболку своїм дітям, і звернув увагу на те, що реклама дитячої, чоловічої та жіночої форми на сайті реселлера відрізняється.

Якщо моделі дитячої та чоловічої форми відображені в нейтральній позі, то модель жіночої форми сидить на широко розставлених колінах і одягнена в рвані джинси.

Кемп звинуватив JD Sports в сексизмі, а також зазначив, що на сайті компанії, згідно з позначеннями, можна купити форму тільки для "хлопчиків", але не для "дітей".

Після того, як уболівальник зазначив цей факт, Футбольна асоціація Шотландії зажадала від JD змінити фотографію. Екіпірувальник зробив це і приніс свої вибачення "всім, кого це могло образити".

Пізніше представник JD пояснив, що компанія всього лише тестувала інший образ реклами, і видалила її на перше прохання покупця і FA.

Нагадаємо, що в Іспанії легендарний гравець Бетіса оформив сухий лист.

Джерело - Чемпіон.