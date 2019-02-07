Шахтар зіграв у нічию на заключному спарингу в Туреччині. ВІДЕО

Шахтар на заключному спарингу на зборах в Туреччині зіграв у нічию з Веккером.
Шахтар - Ваккер - 0:0
Смотрите полный обзор заключительного матча "Шахтера" на зимних сборах с "Ваккером". pic.twitter.com/0DFC3g25ak— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 февраля 2019 г.
Наступний матч Шахтар зіграє 14 лютого проти Айнтрахта в плей-офф Ліги Європи.
Нагадаємо, що на матч Шахтар - Айнтрахт прибуде понад 2 тисячі німецьких уболівальників.
Раніше Шахтар опинився у Топ-25 найбагатших клубів Європи.
Джерело - Чемпіон.