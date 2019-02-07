Шахтар зіграв у нічию на заключному спарингу в Туреччині. ВІДЕО

Шахтар на заключному спарингу на зборах в Туреччині зіграв у нічию з Веккером.

Шахтар - Ваккер - 0:0

Смотрите полный обзор заключительного матча "Шахтера" на зимних сборах с "Ваккером". pic.twitter.com/0DFC3g25ak — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 февраля 2019 г.

Наступний матч Шахтар зіграє 14 лютого проти Айнтрахта в плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, що на матч Шахтар - Айнтрахт прибуде понад 2 тисячі німецьких уболівальників.

Раніше Шахтар опинився у Топ-25 найбагатших клубів Європи.

Джерело - Чемпіон.