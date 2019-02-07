Васкес про матч з Барселоною: Нічия - несправедливий результат

Півзахисник мадридського Реала Лукас Васкес не задоволений результатом першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії з Барселоною.

Про це сказав сам гравець

"Ми грали краще і створили більше моментів. Нічия - несправедливий результат. Ми повинні вийти у фінал. У другому таймі Барса насідала, і це нормально, адже вона грала вдома. Ми задоволені грою, але не результатом ", - сказав Васкес.