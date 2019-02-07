Прийма: Підхід Вернидуба буду використовувати тільки в FIFA

27-річний український центральний захисник Василь Прийма, який недавно був переведений в дубль Зорі, не розуміє підходу наставника команди до гравців.

Про це розповів сам гравець.

"З приводу Юрія Вернидуба ... У кожного тренера свій підхід до футболістів. Якщо у мене буде можливість колись прийняти команду і стати тренером, у мене буде максимально інший підхід у всіх напрямках. Можливо, підхід Вернидуба буду використовувати тільки на приставці в FIFA.

Згадайте, яка ситуація трапилася в кінці матчу з Лейпцигом у кваліфікації до Ліги Європи. Йдуть останні хвилини, вирішується доля путівки в груповий етап Ліги Європи. І тут раптом м'яч потрапляє в руку Віталіку Вернидуб! Це футбол, це життя. Буває, я все розумію. Але тренер не відправляє гравця в дубль. У мене питання: чому? Перед грою з Маріуполем я вже знав, що буду замінений після першого тайму, але мене замінили на 43-й хвилині першого тайму. Скажіть, з яким настроєм повинен виходити футболіст на наступну гру?

Ще мені не сподобалося, що в Зорі мене допустили до тренувань з розривом м'язу в 1,5 сантиметра. Я літав в Белграда за свої гроші, щоб залікувати травму. А потім для мене вже не знайшлося місця в складі", - сказав Прийма.