Про зашквар Шевченка, та хто прикриває Павелка - ТаТоТакє. ВІДЕО

Динамо, Шахтар, УПЛ, збірна і знову багато політики — Костянтин Андріюк і Сергій Болотніков святкують перший день народження ТаТоТаке, відповідають на ваші запитання та оголошують сумну новину.
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Нагадаємо, Шевченко причетний до видобутку золота в Росії.
Також, швейцарський журналіст подав заяву в прокуратуру про погрози з боку Павелка.
Раніше, Кравчук, Кучма і Ющенко звернулися до Порошенка про корупцію в ФФУ.
Джерело - Чемпіон.