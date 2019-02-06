Ракицький: Мені не потрібна адаптація, тут всі такі як я

Ярославу Ракицькому не потрібна адаптація в російському Зеніті.

Про це сказав сам гравець.

"Зеніт - клуб з величезною історією і прекрасними уболівальниками. Розумію, куди перейшов. І я не буду відбувати номер на полі. Відразу сказав: всі сили віддам на футбольному полі. Не можу інакше. Інакше навіщо тоді грати в футбол?

Адаптації мені ніякої не треба. Тут всі російськомовні. Як і я.",- сказав Ракицький в інтерв'ю телеканалу Росія 24.