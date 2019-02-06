Рух підписав бразильського захисника та українського форварда

Рух підписав двох гравців.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракти з клубом з Винників підписали 33-річний бразильський захисник Леандро і 21-річний український нападник Сергій Петров.

Угода Леандро розрахована на 1,5 року, а Петрова - на 3 роки. Бразилець у своїй новій команді буде грати під №31, а українець - під №38.

Українським уболівальникам Леандро відомий по іграх за київський Арсенал і Сталь, а останній рік грав у складі литовського Атлантаса.

Сергій Петров є вихованцем волинського футболу, свій професійний шлях починав у Волині під керівництвом Віталія Кварцяного, після чого пограв за Зірку і ФК Львів.

Нагадаємо, Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера.

Також, Рух переїде до Львова.

Джерело - Рух.