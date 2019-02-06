Павелко: Залучені величезні ресурси щоб знищити імідж федерації та мій особисто

Проти Президента ФФУ Андрія Павелка, який 7 лютого може бути обраний до Виконкому УЄФА, ведуться потужні інформаційні атаки.

Про це розповів сам функціонер

"Це вже не таємниця Полішинеля. Всі знають, хто це робить. Все почалося після програшу одного топ-клубу в Лозанні. Федерація повинна була пройти цей шлях. Після цього почалася відповідна реакція, яка спричинила інформаційну атаку. Були залучені величезні фінансові ресурси, залучені будь-які спікери, щоб знищити імідж федерації та мій особисто", - сказав Павелко.

Нагадаємо, швейцарський журналіст подав заяву в прокуратуру про погрози з боку Павелка.

Також, Кравчук, Кучма і Ющенко звернулися до Порошенка про корупцію в ФФУ.

Джерело - ТРК Футбол.