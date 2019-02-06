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Барселона на Ель Класико вийде у футболках з ієрогліфами

Сьогодні 18:33 354 0
Барселона на Ель Класико вийде у футболках з ієрогліфами

Барселона вийде на поле в матчі Кубка Іспанії проти мадридського Реала в футболках з іменами, продубльованими китайською мовою. Таким чином клуб відзначить китайський Новий рік, який святкують з 5 по 20 лютого 2019 року.

Відповідне відео було опубліковано в офіційному акаунті каталонського клубу в Twitter.

Як виявилося, прізвище лідера каталонців Ліонеля Мессі китайською можна продублювати всього двома ієрогліфами, а форварда Луїса Суареса - чотирма.

  Актуально: Ставка дня на матч Барселона - Реал.

Також на нашому сайті ви можете ознайомитися з анонсом поєдинку.

 

 

Джерело - Чемпіон.

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