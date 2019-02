Барселона на Ель Класико вийде у футболках з ієрогліфами

Барселона вийде на поле в матчі Кубка Іспанії проти мадридського Реала в футболках з іменами, продубльованими китайською мовою. Таким чином клуб відзначить китайський Новий рік, який святкують з 5 по 20 лютого 2019 року.

Відповідне відео було опубліковано в офіційному акаунті каталонського клубу в Twitter.

Як виявилося, прізвище лідера каталонців Ліонеля Мессі китайською можна продублювати всього двома ієрогліфами, а форварда Луїса Суареса - чотирма.

🤩 #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear 🎉



为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl