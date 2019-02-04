Соларі: Реал буде боротися за всі трофеї, завжди і до кінця

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі залишився задоволений перемогою команди над Алавесом.

Про це сказав сам наставник королівського клубу.

"Реал буде боротися за всі трофеї, завжди і до кінця. Сьогодні ми побачили бажання гравців скоротити відставання від лідерів, і досягли цього. Мадрид завжди фаворит. Ми намагаємося перемагати і спробуємо спрямувати енергію на наступний матч", - сказав Соларі.

Нагадаємо, Мессі може пропустити матч проти Реала через травму.

Також, Ювентус готовий переманити ще одного лідера Реала.

Джерело - Marca.