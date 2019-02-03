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Фонсека: Хлопці три дні тому провели досить складний поєдинок

Сьогодні 20:31 521 0
Фонсека: Хлопці три дні тому провели досить складний поєдинок

Тренер Шахтаря задоволений спарингом, незважаючи на поразку.

Про це сказав Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека.

"Хлопці три дні тому провели досить складний поєдинок, втоми ми і очікували. У другому таймі домінували на полі, були швидкі, дуже агресивні в атаці і організували багато моментів. Більшість футболістів сьогодні вже відіграли 90 хвилин. Корисне інтенсивне тренування з хорошим темпом. Звичайно, ми не повинні були так пропускати, однак я побачив і багато позитивних моментів - не тільки тактичних, а й фізичних", - цитує слова тренера офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар поступився сербському Партизану.

Раніше повідомлялося, Шахтар - Партизан: гірники назвали стартовий склад на матч.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

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