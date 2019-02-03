Тренер Шахтаря задоволений спарингом, незважаючи на поразку.

Про це сказав Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека.

"Хлопці три дні тому провели досить складний поєдинок, втоми ми і очікували. У другому таймі домінували на полі, були швидкі, дуже агресивні в атаці і організували багато моментів. Більшість футболістів сьогодні вже відіграли 90 хвилин. Корисне інтенсивне тренування з хорошим темпом. Звичайно, ми не повинні були так пропускати, однак я побачив і багато позитивних моментів - не тільки тактичних, а й фізичних", - цитує слова тренера офіційний сайт Шахтаря.