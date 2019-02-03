Шахтар — Партизан: де дивитися контрольний поєдинок

У неділю, 3 лютого, донецький Шахтар проведе контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі. Суперником гірників стане сербський клуб Партизан.

Гра Шахтар — Партизан розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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Матч Шахтар — Партизан покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1.

Також: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Гру можна переглянути й на онлайн-платформі Oll.tv. Трансляція платна.

Актуально: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Нагадаємо, Динамо обігнало Шахтар у рейтингу YouTube каналів Європи.

Джерело - Чемпіон.