Шахтар — Партизан: де дивитися контрольний поєдинок

У неділю, 3 лютого, донецький Шахтар проведе контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі. Суперником гірників стане сербський клуб Партизан.
Гра Шахтар — Партизан розпочнеться о 16:00 за київським часом.
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Матч Шахтар — Партизан покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1.
Також: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Гру можна переглянути й на онлайн-платформі Oll.tv. Трансляція платна.
Актуально: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію
Нагадаємо, Динамо обігнало Шахтар у рейтингу YouTube каналів Європи.
Джерело - Чемпіон.