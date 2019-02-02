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Барселона з проблемами переграє Валенсію в Ла-Лізі. Прогноз букмекерів

Сьогодні 16:50 294 0
Барселона з проблемами переграє Валенсію в Ла-Лізі. Прогноз букмекерів

Матч Барселона - Валенсія буде зіграний в суботу, 2 лютого, на Камп Ноу. Зустріч відбудеться в рамках 22-го туру чемпіонату Іспанії. Каталонці очолюють турнірну таблицю Приклади з 49 очками, Кажани - на 7-му рядку з 29 очками. Початок поєдинку - о 19:30 за київським часом.

Після невиразного початку сезону Барселона набрала обертів і впевнено очолює турнірну таблицю в чемпіонаті Іспанії. Перевага каталонців над Атлетіко поки невелика - 5 очок, проте від самого головного суперника в особі Реала блаугранас вдалося відірватися на 10 очок.

Прогноз на матч, враховуючи останні результати команд, говорять про те, що перевага буде за господарями поля. Барселона - Валенсія: прогноз - фора -1,5 на каталонців, коефіцієнт прогнозу на матч - 1.75.

Барселона - Валенсія: прогноз від Роберто Моралеса

"Даремно букмекери фантастично вірять в блаугранас. Так, вони винесли в Кубку короля Севілью 6:1, були дуже сконцентровані та активними в другому таймі. У першому ж справи могли піти і в погану сторону, забий Евер Банега пенальті. Валенсія ж свій кубковий матч провела днем ​​раніше і виграла з великими нервами, через які Діакабі отримав чотири гри дискваліфікації.

Обидві команди заб'ють. Більш вірогідним букмекери бачать діапазон голів від 4 до 6. Мені ж бачиться, з урахуванням гри захисту Валенсії і прагматичності Барселони проти сильних суперників, варіант 2-3 голи".

Не пропустіть: Барселона - Валенсія: дивитися онлайн 02.02.2019

Остаточний прогноз матчу Барселона - Валенсія

обидві команди заб'ють - 1.61

2-3 голи в поєдинку - 2.38

перемога Барселони та обидві заб'ють - 2.23

Джерело - Чемпіон.

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