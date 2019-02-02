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Ястремська — Лінетт: пряма онлайн-трансляція

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Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО
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Ястремська знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕООГЛЯД
Вчора 19:36 1146
Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу
Вчора 17:10 2281
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Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище
Вчора 12:50 2906
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Вчора 09:26 1480
Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії
Вчора 09:12 761
Алієва звинувачують у побитті екс-дружини. ВІДЕО
31.01.2019 21:34 1521
Швед підписав контракт із Селтіком
31.01.2019 20:51 1112
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Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1298
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 733
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 861
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 634
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 14:12 809
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Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 11:55 211316 0
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

 Актуально: Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу

Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Джерело - champion.com.ua.

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