Крауч: Я ущипнув себе, коли дізнався про перехід

38-річний ветеран Пітер Крауч у захваті від підписання контракту з Бернлі.

Про це розповів сам гравець.

"Я ущипнув себе, коли дізнався про перехід, і зараз перебуваю в повному захваті. Я добре знаю кількох гравців Бернлі, і всі вони відгукнулися про клуб найкращим чином. Шон Дайч - тренер, яким я завжди захоплювався. Новина про трансфер з'явилася несподівано. Ніколи не думав, що знову отримаю можливість пограти в Прем'єр-лізі, тому точно не віднесусь до цього шансу легковажно", - наводить слова Крауча Daily Mail.