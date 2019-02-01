Колишній тренер Карпат врежений трансферами львів'ян

Колишній тренер Карпат Даріо Друді оцінив трансферну кампанію львівського клубу.
Про це він написав у своєму Instagram.
"Життєрадісні мрійники, які ніколи не перестануть вірити, завжди будуть в порядку. Ми зробили це можливим.
Скільки разів мені говорили, що чемпіонат України – другорядний, малозначущий і не має майбутнього... Вітаю Карпати, Карраскаля, Лебеденка і Шведа, які наближають ваш футбол до найвищого рівня", – написав Друді.Переглянути цей допис в Instagram
A los soñadores resilientes que nunca dejan de creer.. les irá siempre bien. Lo hicimos posible..! Cuantas veces me dijeron que Ucrania era una Liga menor, de poca trascendencia, sin futuro.. nada más lejos de la realidad. Enhorabuena al @fckarpaty , a @carrascall @o.lebedenko19 y @m.shved35 Que llevarán su fútbol a Ligas de primer nivel. Que felicidad más grande chicos.. eternamente agradecido ❤️🇺🇦🦁
Нагадаємо, Карпати віддали в оренду Карраскаля.
Також, Швед підписав контракт із Селтіком.
Джерело - Чемпіон.