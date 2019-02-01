Колишній тренер Карпат врежений трансферами львів'ян

Колишній тренер Карпат Даріо Друді оцінив трансферну кампанію львівського клубу.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Життєрадісні мрійники, які ніколи не перестануть вірити, завжди будуть в порядку. Ми зробили це можливим.

Скільки разів мені говорили, що чемпіонат України – другорядний, малозначущий і не має майбутнього... Вітаю Карпати, Карраскаля, Лебеденка і Шведа, які наближають ваш футбол до найвищого рівня", – написав Друді.