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Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії

Сьогодні 09:12 221 0
Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії

У Кубкові Іспанії відбулися чвертьфінальні матчі-відповіді.

До вашої уваги результати матчів.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу, матчі-відповіді

29 - 31 січня

Валенсія - Хетафе 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 1 Моліна, 1:1 – 61 Родріго, 2:1 – 90 Родріго, 3:1 – 90 Родріго.

Бетіс — Еспаньйол 3:1 (0:1, 1:0, 2:0, 0:0)

Голи: 0:1 – 33 Баптістао, 1:1 – 76 Ло Чельсо, 2:1 – 95 Леон, 3:1 – 99 Манді.

Барселона - Севілья 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 13, пенальті Коутіньо, 2:0 – 31 Ракитич, 3:0 – 53 Коутіньо, 4:0 – 54 Серджи Роберто, 4:1 – 67 Арана, 5:1 – 89 Суарес, 6:1 – 90 Мессі.

Жирона — Реал 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Бензема, 0:2 – 43 Бензема, 1:2 – 71 Порро, 1:3 – 76 Льоренте.

Нагадаємо, відеоогляд та результати матчів чвертьфіналу Кубка Італії дивіться на сайті. Тим часом Безус став героєм Кубка Бельгії.

Джерело - Чемпіон.

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