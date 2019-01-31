Фонсека: Бондаренко вибув, у нас проблема із захиниками

Екс-захисник Олександрії Валерій Бондаренко, який взимку перебрався в Донецький Шахтар, травмувався у поєдинку проти данського Хобра. І більше не зіграє до кінця збору.

Про це розповів головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Бондаренко? Він підвернув гомілкостоп, травмований і не зможе тренуватися з нами до кінця збору. За тією інформацією, що у мене є зараз, Бондаренко вибув на 7-10 днів. Також травмований Ордець. Дійсно, у нас існує проблема з центральними захисниками. Зараз є тільки Хочолава, Кривцов і Матвієнко",- сказав Фонсека.