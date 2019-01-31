Інтер - Лаціо 0:0. Онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

Сьогодні, у чвертьфіналі Кубка Італії міланський Інтер на домашній арені прийме Лаціо. Зустріч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца, початок - о 21:55.

Інтер і Лаціо стикалися в Кубку Італії 16 разів, шість перемог в Інтера, п'ять у Лаціо, також п'ять ігор закінчувалися внічию.

На українському телебаченні цей поєдинок, як і решта матчів Кубка Італії, представлений не буде.

Гру можна буде переглянути на нашому сайті.

Раніше Фіорентина приймала Рому у 1/4 фіналу Кубка Італії. Фіалки знищили вовків з рахунком 7:1.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ Годін пройшов медогляд в Інтері.

Джерело - Чемпіон.