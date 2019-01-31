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Федецький про перехід Ракицького: Як би не було, треба поважати свій народ

Сьогодні 15:39 193 0
Федецький про перехід Ракицького: Як би не було, треба поважати свій народ

Захисник Карпат Артем Федецький відреагував на перехід Ярослава Ракицького в Зеніт.

Його цитує LMN.

"За сьогоднішніх обставин неприпустимо переходити в чемпіонат Росії. Це однозначно. Як би не було, треба поважати свій народ, свою землю і свій край. У мене просто нема слів. Щодо виступів Ракицького за збірну України, то це, звісно, вирішувати головному тренеру. Але це велика відповідальність. Тому що, буде критика. Думаю, Андрію Миколайовичу зараз буде важко. Але факти є факти, і тут нічого не зміниш. Я би так ніколи не поступив і для мене це неприпустимо", - сказав Федецький.

Нагадаємо, Шевченко не захотів коментувати трансфер Ракицького. Також, Ротань засудив перехід Ракицького.

Джерело - LMN.

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