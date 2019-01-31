Аллегрі - не варто драматизувати, просто це був поганий день

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі засмучений поразкою від Аталанти в 1/4 фіналу Кубка Італії.

Його цитує Football Italia.

"Арбітр мав право вилучити мене за суперечки, тому що, я втратив контроль над собою. Інтрига якийсь час була жива. У нас були ті, хто повернувся після травм, деякі навпаки вибули. Одним-двома матчами можна виправити негативну ситуацію, рано чи пізно ти будеш програвати. Не варто тут драматизувати, просто це був поганий день.

Аталанта заслужено пройшла далі, вона була більш яскравою. Ми засмучені тим, що вилетіли, але було божевіллям думати, що Ювентус виграє всі матчі в поточному сезоні. Сьогодні ми дійсно подарували супернику кілька голів. Не вважаю, що тут був якийсь дзвіночок для нас, тому що виграти всі матчі неможливо. Думаю, це може стати уроком для команди", - розповідає Аллегрі.