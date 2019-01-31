Аллегрі - не варто драматизувати, просто це був поганий день

Мій профіль

Підгрушна і Джима виступлять на американських етапах Кубка світу

Сьогодні 09:05 811
Левченко у першій трійці на турнірі в Коттбусі
Сьогодні 13:02 177
Мораес врятував Шахтар від ганебної нічиєї
Сьогодні 11:58 391
Стаховський/Менендес-Масейрас — Хуркач/Вальков: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 10:09 145
Карпати віддали в оренду Карраскаля. ФОТО
Сьогодні 09:47 500
Костюк програла екс-українці Заневській
Сьогодні 08:17 531
Стаховський — Камке: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 07:42 208
Знайдено уламки літака на якому летів футболіст Кардіффа
Вчора 19:54 1208
Козлова програла в Таїланді
Вчора 15:09 735
Ястремська продовжить виступ на турнірі в Таїланді
Вчора 13:32 1118
Навколо спорту
Блоги
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:11 1452
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:11 962
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 19:55 1144
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:46 620
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 19:33 717
Бех порадувала Мережу відвертим декольте. ФОТО
Бех порадувала Мережу відвертим декольте. ФОТО Максим Буйдин
29.01.2019 07:11 1590
Ігуаїн відмовився бити пенальті. ВІДЕО
Ігуаїн відмовився бити пенальті. ВІДЕО Максим Буйдин
28.01.2019 20:48 1189
Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі
Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі Максим Буйдин
28.01.2019 18:03 1630
17 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО
17 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО Максим Буйдин
28.01.2019 14:21 2358
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:30 481
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:00 721
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 20:30 1207
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:48 1618
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:32 2271
Про останні дні Металіста і Дніпра та конфлікт із Суркісом. Вацко - Light з Мироном Маркевичем. ВІДЕО
Про останні дні Металіста і Дніпра та конфлікт із Суркісом. Вацко - Light з Мироном Маркевичем. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 18:00 1802
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:02 Легка атлетика Левченко у першій трійці на турнірі в Коттбусі 177
12:51 Футбол Шахтар на жилах переграв Хобро. ВІДЕООГЛЯД 829
12:42 Футбол Аллегрі - не варто драматизувати, просто це був поганий день 567
12:21 Футбол Шахтар втратив Бондаренка. ФОТО 598
12:09 Футбол Ротань засудив перехід Ракицького 698
11:58 Футбол Мораес врятував Шахтар від ганебної нічиєї 391
11:38 Бокс Ломаченко: Мені доведеться вибрати між титулами WBA і IBF 705
11:15 Футбол Франков: І Ракицькому, і Зеніту тепер добре 1010
10:57 Футбол Українець очолить мінське Динамо 1398
10:32 Футбол Тренер Селтіка розповів про подальшу долю Шведа 739
10:24 Футбол Селезньов Ракицькому: Бажаю успіхів, брат мій 770
10:09 Теніс Стаховський/Менендес-Масейрас — Хуркач/Вальков: пряма онлайн-трансляція 145
09:47 Футбол Карпати віддали в оренду Карраскаля. ФОТО 500
09:34 Футбол Ювентус сенсаційно вилетів з Кубка Італії 740
09:28 Баскетбол Атланта програла Сакраменто. ВІДЕО 251
09:05 Біатлон Підгрушна і Джима виступлять на американських етапах Кубка світу 811
08:59 Футбол Барселона знищила Севілью в чвертьфіналі кубка Іспанії 938
08:32 Футбол Безус вивів Гент у фінал Кубка Бельгії. ВІДЕО 1916
08:17 Теніс Костюк програла екс-українці Заневській 531
08:01 Футбол Шахтар - Хобро: де дивитися контрольний поєдинок 577
07:42 Теніс Стаховський — Камке: пряма онлайн-трансляція 208
07:11 Блог Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО 1452
05:00 Баскетбол Сакраменто - Атланта: дивитися онлайн-трансляцію матчу НБА 1073
00:20 Футбол Барселона - Севілья 6:1. Онлайн-трансляція матчу Кубка Іспанії 3557
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 13691

Аллегрі - не варто драматизувати, просто це був поганий день

Сьогодні 12:42 567 0
Аллегрі - не варто драматизувати, просто це був поганий день

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі засмучений поразкою від Аталанти в 1/4 фіналу Кубка Італії.

Його цитує Football Italia.

"Арбітр мав право вилучити мене за суперечки, тому що, я втратив контроль над собою. Інтрига якийсь час була жива. У нас були ті, хто повернувся після травм, деякі навпаки вибули. Одним-двома матчами можна виправити негативну ситуацію, рано чи пізно ти будеш програвати. Не варто тут драматизувати, просто це був поганий день.

Аталанта заслужено пройшла далі, вона була більш яскравою. Ми засмучені тим, що вилетіли, але було божевіллям думати, що Ювентус виграє всі матчі в поточному сезоні. Сьогодні ми дійсно подарували супернику кілька голів. Не вважаю, що тут був якийсь дзвіночок для нас, тому що виграти всі матчі неможливо. Думаю, це може стати уроком для команди", - розповідає Аллегрі.

Нагадаємо, Ювентус вирвав перемогу в Лаціо на останніх хвилинах.

Також, Ювентус підпише захисника Манчестер Юнайтед.

Джерело - Football Italia.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()