Баварія готова витратити понад 250 млн на трансфери

Керівництво Баварії готове виділити 255 млн євро на літню трансферну кампанію.
Про це повідомляє Bild.
Частина цих коштів буде виручена з продажів гравців.
Поміж потенційних новачків мюнхенців називають захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса, вінгера Челсі Каллума Хадсона-Одоі, хавбека Байєра Кая Хавертца і форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера.
При цьому джерело запевняє, що Баварія розлучиться з одним з центрбеків - клуб покине Джером Боатенг або Матс Хуммельс.
Зараз найдорожчим футболістом в історії Баварії є Корентін Толіссо, куплений у Ліона за 41,5 млн євро.
Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника за 75 мільйонів євро.
Раніше ПСЖ придбав півзахисника Зеніта Леандро Паредеса.
Джерело - ua-football.