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Баварія готова витратити понад 250 млн на трансфери

Вчора 22:52 333 0
Баварія готова витратити понад 250 млн на трансфери

Керівництво Баварії готове виділити 255 млн євро на літню трансферну кампанію.

Про це повідомляє Bild.

Частина цих коштів буде виручена з продажів гравців.

Поміж потенційних новачків мюнхенців називають захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса, вінгера Челсі Каллума Хадсона-Одоі, хавбека Байєра Кая Хавертца і форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера.

При цьому джерело запевняє, що Баварія розлучиться з одним з центрбеків - клуб покине Джером Боатенг або Матс Хуммельс.

Зараз найдорожчим футболістом в історії Баварії є Корентін Толіссо, куплений у Ліона за 41,5 млн євро.

Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника за 75 мільйонів євро.

Раніше ПСЖ придбав півзахисника Зеніта Леандро Паредеса.

Джерело - ua-football.

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