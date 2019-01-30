Барселона - Севілья: каталонці - аутсайдери протистояння в Кубку Іспанії

Поєдинок Кубка Іспанії Барселона – Севілья відбудеться 30 січня на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:30 за київським часом.

Британські букмекери з контори William Hill в цьому матчі віддають перевагу Барселоні, а шанси на вихід у півфінал Кубка Іспанії вважають дещо кращими у Севільї. Коефіцієнт на перемогу господарів у даному поєдинку складає 1.24. На те, що "блаугранас" вийдуть у півфінал – 2.20.

Натомість імовірний успіх Севільї у цій грі оцінюється балом 12.00. На те, що підопічні Пабло Мачіна вийдуть у наступну стадію, приймають ставки з коефіцієнтом 1.61.

Схожої думки й в австрійській Bwin. Там на перемогу Барселони у матчі приймають ставки з коефіцієнтом 1.25. На Севілью можна поставити з балом 12.00. Коефіцієнт на вихід каталонців у півфінал складає 2.15, на звитягу андалусійців – 1.62.

Нагадаємо, в першому матчі Севілья здолала Барселону з рахунком 2:0 завдяки двом голам у другому таймі. Таким чином команда Пабло Мачіна зберігає хороші шанси на вихід до наступної стадії змагань.

Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника за 75 мільйонів євро.

Барселона здолала Жирону в рамках 21-го туру іспанської Ла-Ліги.

Джерело - Чемпіон.