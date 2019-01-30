Гравці Кардіффа бояться літати, через ситуацію із Салою

На гравців Кардіффа сильно вплинула ситуація з новачком валлійського клубу Еміліано Салою.
Про це розповів захисник команди Сулейман Бамба.
"Можу сказати, що це дуже незвичайна ситуація. Це вплинуло на всіх нас: на гравців, на місто, на весь клуб. Ми переміщаємося на літаку, і багато хто з хлопців кажуть, що більше не хочуть сідати в нього.
Все було настільки серйозно, але тренерському штабу довелося залучати спеціальну людину, з яким ми могли б поговорити про це. Сподіваюся, найближчим часом нам стане легше", - цитує футболіста FourFourTwo.
Нагадаємо, футболіст пропав безвісти 21 січня, пролітаючи на легкомоторному літаку над протокою Ла-Манш.
Мессі закликав не припиняти пошуки зниклого гравця Кардіффа.
Раніше повідомлялося, що Кардіфф заплатить Нанту за трансфер зниклого форварда.
Джерело - isport.ua.