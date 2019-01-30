Гравці Кардіффа бояться літати, через ситуацію із Салою

На гравців Кардіффа сильно вплинула ситуація з новачком валлійського клубу Еміліано Салою.

Про це розповів захисник команди Сулейман Бамба.

"Можу сказати, що це дуже незвичайна ситуація. Це вплинуло на всіх нас: на гравців, на місто, на весь клуб. Ми переміщаємося на літаку, і багато хто з хлопців кажуть, що більше не хочуть сідати в нього.

Все було настільки серйозно, але тренерському штабу довелося залучати спеціальну людину, з яким ми могли б поговорити про це. Сподіваюся, найближчим часом нам стане легше", - цитує футболіста FourFourTwo.