Барселона - Севілья: онлайн-трансляція матчу Кубка Іспанії

Барселона та Севілья зустрінуться в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Нагадаємо, в першому матчі Севілья здолала Барселону з рахунком 2:0 завдяки двом голам у другому таймі. Таким чином команда Пабло Мачіна зберігає хороші шанси на вихід до наступної стадії змагань.

Поєдинок Кубка Іспанії Барселона – Севілья відбудеться 30 січня на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:30 за київським часом.

На українському телебаченні цей поєдинок, як і решта матчів Кубка Іспанії, представлений не буде.

Гру можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.

Нагадаємо, Барселона підписала півзахисника за 75 мільйонів євро.

Барселона здолала Жирону в рамках 21-го туру іспанської Ла-Ліги.

Джерело - Чемпіон.